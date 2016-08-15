Чебоксары, 15 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Чувашии очередной высокопоставленный руководитель оказался в эпицентре скандала. В пьяной езде заподозрили заместителя министра спорта республики Бориса Атаманова, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. По данному факту составлено пять протоколов об административном правонарушении. Как и в случае c бывшим директором «Чувашупрдора» Игорем Прусаковым, уволенным после пьяной езды, извиняться и признавать вину чиновник, вероятно, не собирается.

freestockphotos.biz Алкоголь за рулём

Инцидент произошёл днём 14 августа на Московской набережной Чебоксар. Сотрудники ГИББД прибыли на вызов от гражданских лиц, которые сообщили о том, что мужчина с признаками алкогольного опьянения сел за руль машины. В правоохранительных органах сообщили, что прибывший экипаж составил в отношении Бориса Атаманова пять протоколов об административных правонарушениях, включая отказ от прохождения медицинского освидетельствования. По данным силовиков, замминистра отказался признавать свою вину. Предварительно известно, что машина, за рулём которой был чиновник, находится на балансе организации, подведомственной Минспорту Чувашии.

Руководитель чувашского отделения «Антидилер» Альберт Ильин, который был одним из свидетелей задержания Атаманова, сообщил ИА REGNUM, что замминистра вместе со своей спутницей прибыл на «каком-то плавсредстве» на набережную. «Со слов свидетелей, они поругались с отдыхающими, после этого сели в машину. Бдительные горожане вызвали ГИБДД», — сказал Ильин.

Отметим, что на видео, размещённом общественниками на местном форуме, в ходе составления протокола бросилось в глаза поведение не столько чиновника, сколько его «представителя», которая мешала составлению протокола и заявляла, что это «провокация» накануне выборов, что они не «нищеброды» и могли вызвать такси. Обращаясь к стражам полиции, она пыталась узнать, кто их вызвал: «Кто-то их вызвал. Они против нас, против партии нашей».

Официальных комментариев ни от Минспорта, ни от МВД по Чувашии не последовало — вопреки и несмотря на то, что сегодня, 15 августа, на планёрке в правительстве Чувашии обсуждалась тема безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле общественники обнародовали, как директор «Чувашупрдор» Игорь Прусаков (на тот момент являвшийся членом правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Чувашии) ездит пьяным за рулём служебной машины. Извинений от главного контролёра дорог не последовало — как имеют смелость это делать некоторые высокопоставленные руководители, извиняясь даже не за себя, а за членов семьи, которые также находятся под пристальным общественным вниманием. Напомним, 30 мая глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков взял всю вину на себя за ДТП с участием своего несовершеннолетнего сына. В прошлом году депутат Госсовета Олег Таланов принёс публичные извинения за езду в пьяном виде и совершение аварии с пострадавшим, компенсировав ущерб ценой в новую машину. За Прусакова ответили силовики, а затем он был уволен с должности.

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Отметим, что в Чувашии с начала года сотрудниками ГИБДД выявлено 2 940 пьяных за рулем. По пятницам и субботам в республике проводятся рейды «Нетрезвый водитель»: по статистике, именно в эти дни происходит больше всего ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. Так, 13 августа за вождение в нетрезвом виде задержаны 35 человек.