Москва, 15 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. С учетом господдержки в виде квот на инвестиционные цели на территории России в течение ближайших 5−6 лет необходимо построить около 50 новых рыбопромысловых судов и несколько крупных рыбоперерабатывающих заводов. Об этом сегодня, 15 августа, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на расширенном совещании, сообщили в ведомстве.

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

«Речь идет о капиталоемких, сложных с точки зрения реализации проектах. Поэтому при реализации программы «квоты на инвестиционные цели» мы в значительной степени рассчитываем на инструменты банковского финансирования», — подчеркнул Савчук.

Участники совещания подробно обсудили основные инструменты — инвестиционные кредиты, проектное финансирование, финансовый лизинг. Присутствующие на встрече представители Сбербанка России, Россельхозбанка, Банка ВТБ, Промсвязьбанка отметили заинтересованность в реализации проектов, озвучили свои финансовые возможности и отметили готовность к дальнему обсуждению деталей конкретных проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росрыболовства, российская рыбная отрасль, несмотря на возникающие сложности, способна с точки зрения общего баланса заместить выпадающие объемы импорта, в том числе поставляемого из Турции. В ведомстве считают, что российская рыба нисколько не хуже, а даже более качественная и вкусная.