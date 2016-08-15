Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. К автокатастрофе, в которой 14 августа погиб вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и его супруга, привел выезд на встречную полосу движения автомобиля Mercedes С200, которым управлял мужчина 1988 года рождения. Такую версию случившегося обнародовала сегодня прокуратура Ленинградской области, на территории которой произошло смертельное ДТП.

http://vk.com/spb_today Автомобиль Mercedes после ДТП 14 августа. Скриншот поста в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге»

Как сообщили в надзорном ведомстве, водитель автомобиля Mercedes «совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении по своей полосе движения автомобилем Toyota Verso», которым управлял Павел Солтан.

В связи со смертью в больнице супруги депутата — Светланы Солтан — решается вопрос о переквалификации ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 статьи 264 УК РФ на более «тяжелую» часть 5 той же статьи — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Максимальное наказание за это преступление — до 7 лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, допрашиваются свидетели, устанавливаются очевидцы происшествия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области», — отмечается в сообщении надзорного ведомства 47-го региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП во Всеволожском районе Ленобласти Павел Солтан скончался на месте, его жена умерла в ночь на 15 августа в больнице, дочь госпитализирована в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в состоянии средней тяжести. Водитель машины Mercedes его супруга госпитализированы в тяжелом состоянии.

При этом в популярной городской группе в социальной сети одна из пользователей утверждает, что ехала вслед за автомобилем Mercedes и видела, что на встречную полосу вылетела именно депутатская Toyota.

«Мы ехали за вишневым «Мерседесом». Перед ним черный «Рэнж» <…> Впереди видим, как в замедленном кино, чёрная машина навстречу начинает ехать наискосок. Так бывает, когда водитель заснул, или плохо стало. <…> «Рэнж Ровер» увернулся, а «Мерседес» влетел прямо в лоб, его просто, как воздушный шар, разорвало прямо перед моими глазами. Мы уходили от столкновения с ним через встречку на обочину. <…> Все просто ехали, никто никого не подрезал и не обгонял. Нам повезло, ребятам в «Мерседесе» — нет», — рассказала Анна.

Позже в ходе обсуждения новости о ДТП она вновь настаивала на своей версии: «Я все предельно ясно видела. Передо мной ехал вишневый мерседес. В сторону СПб. В своей полосе. На него и пришлось столкновение. Черный автомобиль, двигаясь от Петербурга начал движение наискосок с выездом на встречную полосу! Это факт. Никаких сомнений нет. Это подтвердит свидетель из моего автомобиля!».