Москва, 15 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» заявил о готовности Москвы продолжить диалог со странами ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти.

Artur1917 Добыча нефти

По его словам, идея о заморозке добычи сыграла положительную роль в стабилизации рынка, поскольку спекулянты увидели готовность стран-производителей договариваться. «Дверь для продолжения переговоров остается открытой, в случае возникновения такой необходимости», — сказал Новак.

Он добавил, что в обозримом будущем цены на нефть вряд ли вернутся к отметке в 100 за баррель. Говоря о рынке нефти Новак пояснил, что равновесие на нем восстановится не раньше, чем в 2017 году.

Напомним, что в прошлом месяце власти Саудовской Аравии дали обещание коллегам по ОПЕК, что не станут заполнять действующий рынок нефтью, чтобы это не привело к обвалу и без того низких цен на черное золото. В связи с этим страны-члены картеля стали внимательнее наблюдать за уровнем добычи нефти в королевстве. В настоящее время члены ОПЕК надеются, что добыча в Саудовской Аравии в период с сентября по май упадет хотя бы до 10,2 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в королевстве 11 августа достигла нового рекордного уровня. Это произошло не только в связи с возросшими потребностями в ресурсе, но и в рамках новой экономической программы. В апреле король Саудовской Аравии Салман объявил о программе реформирования экономики страны. Главная цель представленной программы заключается в сокращении зависимости королевства от нефтяной зависимости. Для этого власти страны решили существенно увеличить добычу нефти в 2016 году.