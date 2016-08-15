Оренбург, 15 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Представители Олимпийского комитета Оренбургской области совместно с членами Параолимпийской сборной, оренбуржцами Диясом Избасаровым и Сашей Неделько 17 августа планируют передать в Олимпийский комитет более 10 тыс. подписей, собранных в ходе акции «Поддержим наших!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

«Больше 10 тысяч человек приняли участие в акции. Причем, не только спортивная общественность. Молодежь, пенсионеры, представители власти, простые оренбуржцы. Губернатор Юрий Берг поставил свою подпись. Словом, мы всей областью выразили, что сопереживаем нашей команде, верим в нее», — отметил президент Олимпийского совета области Олег Димов.

Напомним, акция стартовала 19 июля. О старте мероприятия объявил Олимпийский совет Оренбургской области. По словам организаторов, цель акции — поддержать российских спортсменов. Оренбургские волонтеры занялись сбором подписей для национальной олимпийской сборной, которые затем будут переданы в Олимпийский комитет России. Помимо этого, оставляя свою подпись, каждый оренбуржец выражает свое недовольство попыткой дискредитации российских спортсменов западными политиками.

Добавим, в день физкультурника, 13 августа, в Зауральной роще Оренбурга прошел флеш-моб в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Оренбуржцы поставили символичную общую подпись, выпустив в небо воздушные шары, выкрашенные в цвета Игр.

«Мы хотели на этом завершить акцию, — признался Олег Димов. — Однако на днях стало известно о дисквалификации нашей Параолимпийской сборной. И это просто предательское решение — лишить возможность исполнить мечту всей жизни людей, которые для всех нас являются примером силы воли и жизнелюбия. Поэтому мы продолжим работу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный паралимпийский комитет принял решение об отстранении национальной команды России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Напомним, что в Паралимпийскую сборную РФ вошли трое оренбуржцев: легкоатлеты Дияз Избасаров и Александра Неделько и пловец Павел Полтавцев. все они надеются на допуск в олимпиаде.