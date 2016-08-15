Джуба, 15 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум.



Mikhail Evstafiev Миротворец ООН

Президент Южного Судана Салва Киир заявил 15 августа, что страна не против плана ООН вмешаться в конфликт в стране, сообщает Reuters.

«Есть люди, которые обвиняют переходное правительство в противодействии и борьбе с ООН… это неточная информация», — заявил он на церемонии открытия парламента.

«Переходное правительство еще не собиралась, чтобы объявить свою окончательную позицию», — отметил лидер Южного Судана, добавив, что окончательное решение будет вынесено позднее.

По словам Киира, правительство крайне обеспокоено решением ООН, однако готово обсуждать его для нахождения наилучшего варианта для «достижения наших взаимных интересов».

Решение направить в страну миротворцев стало реакцией международной организации на боестолкновения, бушевавшие в столице страны между силами Киира и отрядами, верными бывшему премьер-министру Риеку Машару.

Напомним, кровопролитие в Южном Судане, объявившем о своей независимости в 2011 году, возобновилось в июле 2016 года. Из-за волны насилия, по данным ООН, беженцами стали около 1 млн человек. По планам Совета Безопасности ООН, в Южный Судан будет направлено до 17 тыс. человек, в связи с обострением там обстановки.