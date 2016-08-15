Москва, 15 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое в отношении директора Библиотеки украинской литературы (Москва) Натальи Шариной, возвращено следователям: прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

UR3IRS Библиотека украинской литературы в Москве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта в отношении директора Библиотеки украинской литературы Шариной было возбуждено уголовное дело. Главу учреждения заподозрили в совершении растраты 1,4 млн рублей.

Предполагается, что в период с 2011 по 2013 год Шарина осуществила растрату более 1,4 млн бюджетных средств. Два эпизода должностных преступлений были совершены Шариной в виде неправомерной оплаты услуг адвокатов и фиктивного трудоустройства двух юрисконсультов.

Ранее, в октябре 2015 года, Шарина уже обвинялась по другой статье — за распространении экстремистской литературы. По версии следствия, в 2011—2015 годах она распространяла среди посетителей библиотеки книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистской литературой и запрещенные к использованию в РФ.