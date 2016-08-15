Иваново, 15 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана для главного редактора ивановской ТРК «Барс» решением Октябрьского районного суда Иванова от 15 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

jarmoluk Замок

Первое заседание по вопросу определения меры пресечения состоялось 12 августа, однако по ходатайству следствия его перенесли на 15 августа.

Следственное управление ходатайствовало об аресте подозреваемого. Представитель прокуратуры настаивал на домашнем аресте. В итоге суд согласился с позицией прокуратуры и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста — до 10 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителя ТРК «Барс» стало известно 10 августа. Он подозревается следственными органами в получении крупной суммы денег «за совершение действий в интересах одной из политических партий Российской Федерации в особо крупном размере». По версии следствия, подозреваемый получил от представителя одной из партий четыре миллиона рублей, а в целом рассчитывал на получение восьми миллионов рублей.

В Ивановской области в единый день голосования 18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Также в регионе пройдут дополнительные выборы депутата в облдуму и дополнительные выборы депутатов ряда местных советов.