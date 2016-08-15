Рига, 15 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Стивидорные компании Рижского порта прогнозируют, что в августе 2016 года перевалка нефтепродуктов в порту продолжит уменьшаться, сообщает LETA. Так, за семь месяцев 2016 года перевалка нефтепродуктов снизилась у всех трех работающих в Рижском порту крупнейших стивидорных компаний.

interpolit.ru Нефть

Как заявили в порту, грузопоток нефтепродуктов продолжает снижаться под влиянием падения цен на нефть и перепроизводства нефтепродуктов на мировых рынках.

Так, в июле в порту было перевалено 617 500 тонн нефтепродуктов — это самый маленький месячный показатель перевалки за последние два года. В целом же оборот наливных грузов за семь месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года в порту уменьшился на 1,1 млн тонн или 17,3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

В свою очередь эксперт по экономике и финансам, бывший член правления Рижского свободного порта, руководитель консультационной компании «Laika stars» Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли будет тяжелым. По его словам, главной причиной снижения грузопотоков через Латвию, заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

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