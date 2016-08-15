Москва, 15 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро к рублю на 16 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Курс доллара США к рублю опустился на 12,88 копейки — до 64,2076 рубля. Евро установлен на отметке в 71,7263 рубля, он вырос на 1,05 копейки.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 16 августа, уменьшись на 6,61 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 67,5910 руб.