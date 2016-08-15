Ставрополь, 15 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум.



Another Kiev Водопровод

В Кочубеевском районе Ставропольского края полностью восстановлен водовод после аварии 25 июня 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Вместо рухнувшего около двух месяцев назад водопровода теперь проведена новая постоянная водопроводная ветка под руслом реки Кубань между станицей Барсуковской и селом Балахоновским.

Теперь после завершения строительства новой постоянной водопроводной ветки вся освободившая техника и люди будут переброшены на другие проблемные участки водопроводных сетей. В течение ремонта аварийного участка был проведен мониторинг сети, во время которого были выявлены новые опасные участки проходящих над руслом реки водоводов. Теперь вместо них будут проведены более надежные под дном русла.

Напомним, 25 июня из-за подмыва опоры воздушного водовода упала 300-метровая водопроводная труба над рекой Кубань. Более 13 тыс. жителей девяти поселений трех муниципальных образований Ставрополья остались без воды, как и два объекта социального назначения: больница и психоневрологический интернат.

В Кочубеевском районе был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Людям организовали постоянный подвоз воды водовозами. 15 июля была запущена временная ветка: полиэтиленовая труба диаметром 315 мм и длиной 250 метров в металлическом кожухе была проложена по дну русла реки Кубани.