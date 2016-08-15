Рига, 15 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Депутат Сейма Латвии Андрей Элксниньш обратился к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу и к госконтролеру Элите Крумине с прошением начать проверку об израсходовании 250 миллионов евро, которые были отведены на государственную оборону и проект механизации Латвийской армии, и на которые были куплены 123 бронетранспортера прошлого века, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Nicolas Raymond Флаг Латвии

«Тут очевидна преступная халатность и растрата, если вместо приобретения новой военной техники, как это сделали Эстония и Литва, закуплена списанная техника из Великобритании. Решение по своей сути неправильное, так как способность обороны государства в современных обстоятельствах сведена к нулю», — написал в заявлении Элксниньш.

«К тому же условия доставки бронетранспортеров для Латвии крайне невыгодны. Такое ощущение, что наши министры обороны на самом деле работают на Великобританию. Нигде, начиная с технического обслуживания и заканчивая доставкой бронетранспортеров британскими кораблями, не участвовало ни одно латвийское предприятие. И сейчас нет никаких гарантий, что хотя бы часть денег вернется в нашу экономику», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Минобороны Латвии сообщили, что на покупку, капитальный ремонт и модернизацию 123 бронетранспортеров Латвии необходимо 249,5 миллионов евро — расходы на один бронетранспортер составляют примерно 871 тысячу евро.

В свою очередь депутат Сейма Андрей Элксниньш заявил, что подержанные британские бронетранспортеры обойдутся Министерству обороны Латвии в ту же сумму, что новые танки Abrams США. По его словам, согласно официальной информации на сайте оборонного ведомства Великобритании, бронетранспортеры выставлены на продажу по значительно более низкой цене.