Махачкала, 15 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Задолженность дагестанских потребителей перед ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» («ДЭСК», входит в группу компаний «Россети») составляет более 19 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе компании. Такие цифры были озвучены после подведения итогов деятельности за последние полгода. Из этой суммы долга более 2,3 млрд составляет задолженность населения. Предприятия ЖКХ должны 825 млн рублей, оптовые покупатели-перепродавцы электроэнергии — свыше 1,3 млрд рублей, учреждения, финансируемых из местного бюджета, — 162,05 млн рублей, из республиканского бюджета — 33,04 млн рублей, из федерального бюджета — 78,4 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрический свет

По данным ДЭСК, компания активно пытается сократить сумму этой задолженности. На стадии судебного разбирательства в судах разной инстанции находятся исковые заявления на общую сумму более 12 млрд рублей. Всего за полгода юристы энергосбытовой компании подали в суд иски на сумму большее 2 млрд рублей. В результате судебных разбирательств за 6 месяцев 2016 года поступили средства в сумме 122 млн рублей.

В сообщении также говорится, что ведется работа по выявлению бездоговорного и безучетного потребления. По состоянию на 9 августа выявлено 1623 рейда, в результате которого выявлено 749 фактов безучетного потребления, в том числе 305 фактов повторного самовольного подключения. Кроме того, обнаружено 117 фактов бездоговорного потребления электроэнергии. За полгода было отключено от сети 17 908 абонентов на сумму более 320 млн руб., в том числе до отключения долги погасили 17 750 абонентов на сумму 215 млн 974 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 года долги дагестанцев за электроэнергию составляли 17,5 млрд рублей. Из них — долги населения составляли 1,7 млрд рублей. Такие данные приводила ДЭСК в феврале 2016 года. 12 апреля в пресс-службе МРСК Северного Кавказа сообщали, что долг населения возрос и составляет почти 2 млрд рублей.