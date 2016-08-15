Магас, 15 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Суд Ингушетии на минувшей неделе отправил за решетку сразу двух бывших сотрудников полиции, назначив им большие сроки наказания. Одного из них — Магомета Джаутханова — признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Другого — участкового уполномоченного МВД России Хасмагомеда Хадзиева — обвинили в разбое, вымогательстве и незаконном хранении оружия.

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Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону, бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по городу Магасу Магомет Джаутханов в 2014 году незаконно — с применением насилия, оружия и специальных средств — задержал двух граждан. Кроме того, в том же году полицейский попался на попытке сбыть наркотики. Ближайшие семь лет нарушивший закон страж порядка проведет в исправительной колонии общего режима.

Хасмагомед Хадзиев, как сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ, признан виновным в участии в составе преступной группы в вооруженном ограблении главы администрации сельского поселения Пседах Малгобекского района и ряда других жителей города Карабулак. За эти преступления бывшему сотруднику полиции назначено наказание — девять лет колонии строгого режима.

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Сотрудники правоохраны в Ингушетии стали на путь преступления

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в Ингушетии было завершено следствие по делу бандгруппы из шести человек, в состав которой входил полицейский. Более полугода бандиты грабили почтовые отделения связи и граждан республики, и при этом им удавалось уходить от сотрудников органов правопорядка. На их счету нападения на работников отделения почтовой связи №4 в Сунженском районе и на инкассатора Сунженского участка инкассации, а также пять нападений на жителей города Назрани и поселка Новый Пригородного района РСО-Алания.

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