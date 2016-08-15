Душанбе, 15 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Подача электроэнергии в Афганистан «в больших объемах» продолжится до начала октября, сообщает сегодня, 15 августа «Авеста» со ссылкой на источники в профильных энергетических ведомствах Таджикистана. После приостановки экспорта линия электропередачи будет оставаться под напряжением для предупреждения ее разрушения и воровства.

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Однако энергетики не уточнили ежесуточный объем поставляемой в Афганистан электроэнергии, известно только то, что за первые полгода экспортировано 581,1 млн кВт·ч, на сумму $22,2 млн, тогда как Таджикистан и Афганистан договорились о ежегодной передаче порядка 1 млрд. кВт·ч «летней» электроэнергии за период с мая по конец сентября.

Ранее в национальном энергохолдинге «Барки точик» сообщили о том, что в Таджикистане планируется увеличение энергомощности страны на 300 МВт, но вместе с тем с сентября еще больше вырастут и потребности в электричестве в промышленном секторе (350 МВт), так как на это время запланирован запуск ряда крупных предприятий. Таким образом, ежегодного дефицита электроэнергии в стране в предстоящий осенне-зимний период, по словам энергетиков, избежать не удастся.

Напомним, что в 2015 году Таджикистан прекратил экспорт электричества в Афганистан в декабре, объяснив это снижением проточности реки Вахш, на которой стоит главная ГЭС страны — Нурекская, и возникновением нехватки электроэнергии для обеспечения населения.