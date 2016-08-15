Новосибирск, 15 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Новосибирское правительство установило на 2016 год запрет для трудовых мигрантов, имеющих трудовые патенты, на работу в ряде отраслей экономики.

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Согласно постановлению, которое сегодня, 15 августа, подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, трудовым мигрантам запрещено работать в организациях, которые занимаются охотой и разведением диких животных, рыболовством, добычей полезных ископаемых, оптовой торговлей лесоматериалами, производством детского питания и диетических пищевых продуктов.

Не удастся устроится на работу иностранным гражданам и в детские лагеря на время каникул, и в учреждения дошкольного и школьного образования.

Кроме того, теперь трудовым мигрантам нельзя работать водителями пассажирского транспорта, такси, прочего сухопутного пассажирского транспорта. Закрыты пути в финансовую деятельность, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, найма рабочей силы и подбора персонала, предоставления секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.

«Хозяйствующим субъектам,(…), в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением», — сказано на сайте правительства.

Отметим, что такое решение регионального правительство принято в соответствии с федеральным постановлением, которое было подписано еще в декабре 2015 года. Правительство РФ предоставило регионам возможность самостоятельно регулировать численность трудовых мигрантов и сферы, где они могут трудиться. Власти считают, что меры помогут повысить спрос бизнеса на местных специалистов.

Председатель региональной общественной организации «Дусти-Дружба» Сияршо Абдуджаборов подчеркивает, что от данной меры пострадают обе стороны: и трудовые мигранты, и регион.

«Те мигранты, которые работают в сфере экономики, имеют вид на жительство, с такими документами, я думаю, их не будут трогать. Сегодня очень мало наших соотечественников с трудовыми патентами работают в той же торговле. А те, кого коснутся эти новые правила, либо найдут другую работу, в другой сфере, либо быстрее оформят вид на жительство (РВП). Но если оценивать ситуацию в регионе в целом, то после подорожания трудовых патентов, кризисов, санкций, мигрантов стало меньше здесь. Для наших соотечественников становится все невыгоднее здесь работать. Но мы знаем, что Россия — страна, которое нас очень хорошо, душевно принимает. В то же время, не все новосибирцы согласятся работать на тех работах, где сегодня трудятся мигранты. Для многих новосибирцев те зарплаты, которые получают трудовые мигранты, слишком низкие», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сияршо Абдуджаборов.

По данным министерства труда, занятости и трудовых ресурсов, доля общего миграционного прироста в росте численности населения области составила в 2015 году более 80%. Новосибирская область наиболее привлекательна для выходцев из стран СНГ.