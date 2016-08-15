Симферополь, 15 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Мэр Феодосии Станислав Крысин призвал придать Генуэзской крепости и фрескам Феофана Грека в храме Св. Дмитрия Солунского статус объектов культурного наследия ЮНЕСКО. С таким письмом глава администрации города обратился к генеральному директору организации Ирине Боковой, следует из сообщения на странице мэра в Facebook 15 августа.

Aleksander Kaasik Генуэзская крепость в Судаке. Крым

«Речь идет о письме-обращении к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Георгиевой Боковой, в котором призываю Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций возобновить взаимодействие с муниципальным округом Феодосия в части придания Генуэзской крепости и фрескам Феофана Грека в храме Св. Димитрия Солунского статуса объектов культурного наследия ЮНЕСКО», — заявил Крысин.

По мнению мэра, «поиск новых общечеловеческих, объединяющих ценностей и ежедневная забота об их сохранности представляет собой один из путей решения глобальных проблем взаимоотношения наций».

Отметим, что вопрос внесения Генуэзской крепости в Список Всемирного наследия уже обсуждался — в частности, этот вопрос рассматривался в 2012 году на конференции в Феодосии, на которой председательствовал заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Франческо Бандарин. Тем не менее реализация процедуры была приостановлена в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году.