Кызыл, 15 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Праздник животноводов Наадым и 95-летие со дня образования Тувинской Народной Республики отмечают 14 и 15 августа жители Тувы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства. Накануне в Национальном театре Тувы состоялось торжественное собрание, посвященное этим праздникам.

gov.tuva.ru Празднование Дня Республики в Кызыле

«Сердечно поздравляю вас с двойным национальным праздником Тувы — Днем республики и Наадымом! Два этих больших праздника имеют глубинную суть. И древний Наадым, и День тувинской государственности, которой в этом году исполняется 95 лет, являются мощным народообразущим фактором, сплачивающим многонациональную Туву», — обратился к жителям региона глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Сегодня, 15 августа, в Туву прибыл полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В аэропорту полпреда встретил врио Главы Тувы Шолбан Кара-оол и председатель Верховного хурала Тувы Кан-оол Даваа.

Назначенный 28 июля на пост полпреда в СФО Сергей Меняйло в рамках своего визита планирует познакомиться с регионом, определить ключевые проблемы в сфере экономики, энергетики и социальной политики.

В частности, в хорде встречи с главой региона новый полпред коснулся вопросов реализации майских указов президента России, показателей социально-экономического положения республики. Короткая протокольная встреча также прошла со спикером тувинского парламента.

Сергей Меняйло также посетил Кызылскую ТЭЦ, строящиеся объекты в микрорайонах Спутник, Южный, Президентское кадетское училище, познакомился с работой мясокомбината в Сукпаке.

Со своей стороны Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что визит Сергея Меняйло в государственный праздник День республики символичен. «Рассчитываю на плодотворное сотрудничество в решении многих важных задач по развитию Тувы», — подчеркнул глава региона.