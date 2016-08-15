Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в своем Instagram фото золотых медалей Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которые они завоевали 14 августа в паре с Екатериной Макаровой.

si.robi Елена Веснина

По ее словам, сложно было справиться с нервами в начале сетов. «Мы понимали, что нужно хорошо начать, а дальше пойдет», — сказала Веснина журналистам. Теннисистка отметила, что до сих пор не верит, что она и Макарова выиграли Олимпиаду.

Напомним, 14 августа теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли в финале парного турнира у представительниц Швейцарии Тимеи Бачински и Мартины Хингис.