Тверь, 15 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. 13-летняя девочка убита в Твери — тело ребенка с ожогами и кровоподтеками было обнаружено в квартире, где она жила со своей 35-летней матерью и ее 25-летним сожителем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 августа в региональном СУ СКР.

Valery Latypov За решеткой

Тело ребенка было обнаружено накануне, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

На данный момент в рамках уголовного дела уже есть задержанные — следователи подозревают, что к смерти девочки могут быть причастны ее родная мать, а также отчим.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти девочки, молекулярно-генетическая, биологические, стационарные судебно-психиатрические экспертизы подозреваемым.

На прошлой неделе всю страну потрясло жестокое убийство шестилетней Вероники, совершенное ее приемными родителями. 6 августа они заявили о пропаже ребенка. В течение четырех дней девочку активно искали. Позже выяснилось, что малышки нет в живых с апреля. Приемный отец признался в ее убийстве.