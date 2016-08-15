Рига, 15 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В латвийском городе Елгаве, на северной оконечности острова Паста, экспедиция археологов обнаружила захоронение российских солдат, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 года, сообщает газета Jelgavas Vēstnesis.

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Как стало известно, в ходе раскопок было найдено две могилы, в которых похоронены шесть человек. Все они были мужчинами, пятеро — предположительно, в возрасте около 50 лет, шестой был моложе — около 20 лет.

Найденные в могилах предметы позволили исследователям предположить, что мужчины были солдатами Российской армии, принимавшими участие в боевых действиях в 1812 году. По словам одного из участников раскопок Яниса Томашунса, в месте захоронения найдены монета (две копейки, была в обращении в начале XIX века), обтянутая тканью пуговица, палочка для чистки ушей, три ножа и гвозди. Кроме того, удалось найти серебряную серьгу в виде змеи с российской 84-пробой (обязательно указывалась на ювелирных изделиях с 1 мая 1796 года) и православный крестик с надписью «Да воскреснет Бог» на русском языке.

После изучения места захоронения останки были преданы земле в том же месте. Участники экспедиции полагают, что на острове Паста следует установить памятный знак — на территории Латвии, по их данным, нет памятников павшим во время войны 1812 года.

Отметим, что летом 1812 года российские войска на кораблях приблизились к Елгаве (тогда — Митаве), и прусская армия отдала город практически без боя.