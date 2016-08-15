Челябинск, 15 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В челябинских турфирмах инициативу российских авиакомпаний по отказу от бесплатного багажа и ограничении ручной клади посчитали недружественной к пассажирам, передает ИА REGNUM.

MonicaVolpin Чемодан

«Все зависит от авиакомпании, есть такие, кто возит бесплатно, а есть за плату. Могу предположить, и этому есть основания, что инициатива с багажом и ручной кладью не понравится пассажирам. При обращении к нам туристы активно интересуются, есть ли плата за багаж, это берется как фактор при выборе маршрута и предложения от перевозчика. Считаю такую инициативу не дружественной по отношению к пассажирам. Вот если бы они снизили стоимость билетов, тогда было бы обоснованно рассматривать повсеместное введение платы за багаж. А так, это перекладывание издержек на плечи пассажиров», — сообщила менеджер челябинского представительства туроператора «Открытие» Майя Андреева.

В турфирме «Спутник» к инициативе авиаперевозчиков относятся неоднозначно, но понимают, что при отказе от бесплатного багажа вряд ли снизятся тарифы на перевозку. «Вопрос, конечно, неоднозначный. Если смотреть с точки зрения обычного пассажира, то отношение не совсем положительное. Потому что тарифы достаточно высокие, и если еще будет и платный багаж, то стоимость билетов существенно увеличится. А если будет рассмотрен вариант снижения стоимости тарифа, то можно считать положительным решением. Но это, как все понимают, маловероятно», — считает заместитель генерального директора турфимы «Спутник» Инна Мовтян.

В турфирмах Челябинска затрудняются предположить, что запрет на бесплатный провоз багажа повлияет на снижение тарифа. По словам представителей туриндустрии, в настоящее время многие авиаперевозчики уже сделали предложения по понижению цен, и вряд ли они пойдут на дополнительное снижение. Как раз некоторые компании, обосновывая свои предложения, включают стоимость багажа в цену билетов. Также сегодня есть выбор для пассажиров: лететь по низкому тарифу с оплатой багажа отдельно, либо более высокий тариф, где стоимость провоза багажа уже включена.

Есть и представители так называемых «лоукостеров», которые позиционируются в дешевом сегменте перевозок. У них как раз максимальное количество проблем, связанных с провозом багажа. Из-за низкой стоимости тарифа введены ограничения на провоз багажа, что накладывает свой негативный отпечаток в отношении пассажиров к перевозчику. Турфирмы отмечают частые исковые заявления в отношении авиаперевозчика, связанные с провозом ручной клади. Получается, что пассажиров ограничивают в провозе багаже, что вызывает недовольство и массу споров. Так, например у одного известного «лоукостера» через «колл-центр» стоимость провоза багажа стоит 1500 рублей, а в аэропорту берут цену 3000 рублей, что вызывает недовольство людей, заявляют представители турфирм.

Однако летать все же не перестанут, считают в турфирмах. «Я думаю, что пассажиропоток вряд ли уменьшится, люди как летали, так и будут летать. Какие правила людям установят, такие и будут выполняться. Другое дело, что эта напряженность, это возмущение людей и рыночные подходы мало сочетаются. Получается, что возникает дилемма. Мы вроде бы в рыночных отношениях, и рынок должен реагировать на потребности клиента, который по всем маркетинговым законам — король, но получается, что, рынок диктует потребителям условия, загоняя клиентов в определенные рамки», — считает Инна Мовтян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минтранс с инициативой об отказе от бесплатного провоза багажа и об ограничении провоза ручной клади обратились российские авиакомпании. Авиаперевозчики обосновывают это падением прибыли, так как многие пассажиры берут часть багажа в салон самолета, потому что не хотят нести дополнительные траты за багаж что сверх нормы.