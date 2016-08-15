Севастополь, 15 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение структурам правительства не допустить срыва программы переселения из аварийного жилья и возврата 120 млн средств в федеральный и городской бюджеты. Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания 15 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Изба. 1873

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе президенту Владимиру Путину 6 июля бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло отмечал, что первый этап по расселению 238 квартир практически выполнен и до 1 сентября «осталось докупить 29 квартир».

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Врио губернатора обратил внимание на неэффективность использования средств при низких показателях переселения из аварийного фонда.

«У нас целевой показатель 238 квартир. Мы выйдем на 148 квартир — и уже не выполним показатели, — сказал губернатор. — А до этого заявлялось, что мы все выполняем».

Согласно докладу директора департамента архитектуры и градостроительства Сергея Елизарова, при выполнении подпрограммы по переселению ведомство столкнулось с проблемой недостатка жилого фонда для покупки жилья под переселение.

«У нас нет объемов квартир, которые необходимы. Часть квартир для расселения планировалось получить за счет безвозмездной передачи застройщиками новостроек», — сказал Елизаров.

При этом выяснилось, что департамент прогнозирует, что 120 млн рублей будет не освоено и возвращено в бюджет (70 млн — в федеральный и 50 млн рублей в городской).

Врио губернатора дал поручение «не допустить возврата денег в два бюджета и провести переговоры с застройщиками о покупке жилья за счет бюджетных средств».

Согласно отчету департамента, на программу переселения из аварийного фонда, рассчитанную на 2014−16 годы, Севастополь получил 460,2 млн рублей, включая 307,3 млн рублей из федерального бюджета. К расселению планируется 238 квартир в 34 аварийных домах, новоселами станут 664 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа правительство Севастополя констатировало неисполнение бюджетных обязательств в первом полугодии — не освоено два миллиарда бюджетных средств. Главам департаментов было поручено принять меры по освоению доведенных лимитов в кратчайшие сроки.

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