Тегеран, 15 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Иран согласился провести конференцию на тему «Шелкового пути», сообщил агентству Mehr News генеральный директор Бюро транзитов и приграничных терминалов Организации дорожного хозяйства и грузоперевозок (RMTO) Ирана Мохаммад Джавад Атрчиян.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам чиновника, «древний путь обладает огромным потенциалом для перевозок грузов и пассажиров, а также способствует культурному обмену, передаче технологий, услуг и укреплению регионального сотрудничества».

Атрчиян отметил особое географическое положение Ирана. «Наша страна обладает многочисленными преимуществами. Это и уникальное географическое положение, и развитие особых экономических зон для развития торговли. В Иране имеется развитая дорожная, морская, воздушная и железнодорожная инфраструктура. Во время конференции по «Шелковому пути» подписано соглашение между Пакистано-китайской и Ирано-китайской торговыми палатами», — заявил генеральный директор RMTO, добавив, что Тегеран готов провести саммит по «Шелковому пути» в 2018 г.

Реализация проекта «Шелкового пути» занимает центральное место во внешнеполитической стратегии Китая. Иран имеет стратегическое положение на Ближнем Востоке, поэтому рассматривается Пекином как государство, способное сыграть решающую роль в «Новом Шелковом пути». Власти Ирана всячески поддерживают китайский проект, дав согласие на инвестиции в размере $6 млрд до 2022 г.