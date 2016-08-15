Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Оба наземных вестибюля станции петербургского метрополитена «Площадь Ленина» закрыты на вход пассажиров. На платформе станции работают сотрудники полиции и ОМОН, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM. Поезда следуют мимо станции без остановки, людей с платформы эвакуировали.

Florstein Станция «Площадь Ленина»

Как уточнили в дежурной службе метрополитена, станция закрылась в 13:29 «по техническим причинам».

Однако позже стало известно об обнаружении бесхозного предмета, который вызвал опасения у сотрудников правопорядка. Сейчас его проверяют специалисты.

Станция «Площадь Ленина» расположена на 1-й, «красной», линии городской подземки рядом с Финляндским вокзалом. Она имеет два наземных вестибюля в связи с традиционно большим пассажиропотоком.

В последнее время, напомним, станции петербургского метрополитена не раз закрывались для пассажиров в связи с обнаружением бесхозных предметов или сообщениями о «заминировании». К счастью, ни в одном случае опасные предметы не были найдены.