Ярославль, 15 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Ярославская область получит 13 новых машин «скорой помощи». Средства на это выделил Минздрав России, соответствующая информация размещена на сайте Правительстве РФ.

фото сайта yarreg.ru

Всего ведомство ассигнует 3 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для регионов — с целью частичного обновления автопарка медучреждений. Всего планируется закупить 1357 машин. Ярославской области достанется 13 автомобилей: один класса С с передним приводом, 8 класса В с задним приводом и 4 полноприводных класса В.

Поставщиками определены российские производители: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг».

«Сроки поставки автомобилей определены на сентябрь. Пока еще не принято решение, как именно будут распределены машины, в какие районы направлены. Однако приходится учитывать, что основная потребность в специализированном медицинском автотранспорте приходится на Ярославль. Так что один реанимобиль абсолютно точно останется в областном центре», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаил Осипов.