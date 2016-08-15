Киев, 15 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



Bibikoff Штаб-квартира СБУ в Киеве

За последние два года в Украине спецслужбы предотвратили более 200 террористических актов. Об этом вечером 14 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«У нас уже два года идет необъявленная война, даже больше, это первое. Второе — я бы не накалял сейчас разговор, мы все понимаем, что происходит, действительно, уже более 200 террористических актов было предотвращено, и мы продолжаем свою работу… Людям нечего бояться, главное помнить, что действительно Украина воюет и враг делает все, чтобы усугубить для нас ситуацию», — сказал Тандит.

По его словам, СБУ и другие силовые ведомства готовятся к проведению профилактических мероприятий на линии соприкосновения в Донбассе, связанных с подготовкой к празднованию 25-ой годовщины Дня Независимости. «Могу заверить не только участников программы, но и зрителей, что не только СБУ, но и силовой блок, который действует на передовой, они готовятся к мероприятиям, связанным с празднованием 25-летия независимости Украины. Мы не только имеем опыт проведения таких профилактических мероприятий. Мы это делаем постоянно… Я не могу все говорить, есть определенные мероприятия, которые носят закрытый характер. Мы сделаем все, чтобы праздники прошли достойно», — сказал Тандит.

Он проинформировал, что украинская сторона разработала план по обмену заложниками, который готовится к реализации. В то же время Тандит отказался озвучить его детали. «На сегодня освобождены или найдены 3080 человек. Есть еще места, где находятся наши ребята», — рассказал Тандит.

Советник также считает, что ДНР и ЛНР незаконно удерживают 107 украинцев, а Российская Федерация еще девять человек. При этом представители ДНР и ЛНР подтверждают пребывание у них 45 украинских пленных.

Ранее, в августе пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой сообщила, что Украина освободили двоих человек, которые удерживались под стражей. «Поступила информация об освобождении одного политического заключенного и одного бывшего военнослужащего республики. На данный момент бывшие пленные уже находятся на свободе», — отмечали в аппарате.

Согласно последним данным аппарата ДНР, по состоянию на август 2016 года на Украине в местах лишения свободы удерживается 962 заложника. Среди которых 316 человек военнослужащих, 456 политзаключенных и 150 гражданских лиц, не имеющих к конфликту никакого отношения. Кроме того, еще 498 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа СБУ установила «красный» уровень террористической угрозы на админгранице с Крымом и в Донбассе. Соответствующее решение принято в связи с обострением военной обстановки. Отмечается, что «желтый» уровень (возможная угроза) террористической угрозы установлен в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Днепропетровской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой, Киевской области и в Киеве установлен «синий» уровень (потенциальная угроза). В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировградской, Львовской, Полтавской и Тернопольской областях установлен самый низки «серый» уровень угрозы (возможная угроза).

Напомним, в августе по случаю Дня независимости во всех населенных пунктах Украины пройдут праздничные мероприятия. Кроме того, 24 августа в Киеве запланирован военный парад. В частности, в параде будет задействовано около 200 единиц новой военной техники и до 4 тыс военных. «Будет действительно очень много техники, около 200 единиц. Кажется, такой масштаб мало кто может вспомнить. А такой номенклатуры в Киеве точно еще не проходило никогда. К сожалению, авиации не будет, ведь сейчас есть опасность от банальных зенитно-ракетных комплексов», — рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Ранее, 10 августа, ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в попытке организовать теракты в Крыму. По данным ФСБ, на полуострове была ликвидирована агентурная сеть украинской разведки, в состав которой входили как граждане Украины, так и РФ. В частности, был задержан руководитель диверсантов, сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов.