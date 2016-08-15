Мурманск, 15 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Экипажи двух самолетов Ту-142 из состава авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили задачи в высоких широтах Арктики с целью вскрытия ледовой обстановки на Северном морском пути. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

imshoiley Крыло самолета

«В общей сложности самолёты провели в воздухе более 12 часов, — сообщил Врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик. — Взлёт и посадку лётчики выполнили на аэродроме Кипелово в Вологодской области. Сопровождение самолётов в Арктике вели специалисты подразделений радиолокационного обнаружения Северного флота, дислоцированные на островах Северного Ледовитого океана».

По словам Лузика, в ходе полёта экипажи самолетов Ту-142 провели воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и проведение навигации для кораблей и судов в Арктике, считают на Северном флоте.

«Во время арктических полетов лётчики Северного флота совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, — добавил представитель флота. — Полёты в арктических районах проходят в интенсивном плановом режиме в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Как отметил Лузик, особенностями самолётовождения над Северным Ледовитым океаном является близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств. «Нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров значительно осложняют полёты в высоких арктических широтах, — пояснил Врио начальника пресс-службы. — Во время подобных полётов лётчики Северного флота существенно повышают свой уровень натренированности при отработке различных элементов лётной подготовки».

Как сообщало ИА REGNUM, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.