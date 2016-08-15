Москва, 15 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами, передает 15 августа радио «Вести ФМ» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Утром на станции «Купавна» произошла остановка грузового состава. Технические причины привели к остановке электровоза. Вспомогательный локомотив отбуксировал состав с места аварии.

Тем не менее, ЧП привело к увеличению интервалов в движении некоторых электропоездов. Сотрудники МЖД работают над тем, чтобы движение пригородных электричек вновь соответствовало графику.