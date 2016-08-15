Екатеринбург, 15 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Глава МИДа РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Екатеринбурге по итогам встречи с коллегой из ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером заявил, что в нынешней ситуации вряд ли кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

По его словам, это — «крайняя мера» и «поддаваться эмоции» или впадать в какие-то экстремальные варианты действий не стоит. Нужно «сдержанно и сконцентрированно обеспечить стабилизацию обстановки».

Министр напомнил, что выступает за возвращение всей ситуации (в аспектах безопасности и политического урегулирования) — к Минским соглашениям. Лавров также подчеркнул, что для пресечения попыток проникновения на территорию РФ российские власти примут «исчерпывающие меры».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал преступлением против России проникновение в Крым украинских диверсантов и заявил, что разрыв дипотношений с Киевом после этого инцидента не исключен.

О том, что дипотношения с Россией могут быть разорваны, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, на это потребуется время и ресурсы, однако такой сценарий в случае необходимости может быть реализован.

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Вооруженных сил Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

В этот же день Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ Российской Федерации в попытке украинской стороны организовать теракты в Крыму.