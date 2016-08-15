Женева, Швейцария, 15 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Почти миллион беженцев, спасающихся от конфликта в Южном Судане, сталкиваются с тяжелейшими условиями в лагерях по всему региону, заявили 15 августа в ООН. Об этом сообщает France Press.

UK Department for International Development Беженцы в Южном Судане

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в одной только Уганде за прошлый месяц количество прибывающих беженцев из Южного Судана — по большей части женщин и детей — превысило «8 тыс. человек в день», после того как в столице страны произошла очередная волна насилия.

«С учетом того, что беженцы покидают Южный Судан тысячами, на соседние страны оказывается все большее давление из-за огромного числа перемещенных лиц, а также критической нехватки финансирования», — указано в заявлении Верховного комиссара.

«В регионе уже находится около 930 тыс. беженцев, и новые прибывают ежедневно», — добавили в Управлении.

Напомним, перемирие в Южном Судане было сорван в июле, когда были возобновлены столкновения между правительственными войсками и повстанцами под руководством Салвы Киира. В результате волны насилия погибло не менее 400 человек.