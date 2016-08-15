Кострома, 15 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. 13 августа избирательная комиссия Костромской области отказала самовыдвиженцу Роману Ванчугову в регистрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе Ванчугова. На итоговом заседании юридическая служба кандидата в депутаты пыталась доказать, что подписи, поданные в его поддержку, подлинные.

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На заседание пришли около 20 человек, в подписях которых комиссия усомнилась. Они были готовы подтвердить достоверность своих подписей и паспортных данных, однако комиссия не пустила их на заседание. Вопрос об их недопуске был поставлен на голосование председателем комиссии Михаилом Барабановым, чтобы, как пояснил он, «не создавать прецедента». Все члены проголосовали «за» это решение, кроме представителя КПРФ.

«Не добившиеся справедливости костромичи решили ехать в ЦИК. Юридическая служба кандидата в депутаты пыталась доказать необоснованность претензий Облизбиркома и по другим пунктам. Но приглашенный комиссией на заседание эксперт уточнил, что графологическое исследование подписей проводилось по «секретной, предназначенной строго для служебного пользования, методике». Юристы уверены, что это в принципе неприемлемо для демократических выборов, которые по определению должны быть максимально открытым и прозрачным», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе кандидата.

В штабе кандидата считают, что решение об отказе в регистрации было политически мотивированным. Сам Роман Ванчугов возлагает надежды на Центральную избирательную комиссию, куда подана жалоба не решение облизбиркома.

Роман Ванчугов был единственным кандидатом в регионе, собравшим необходимое количество подписей в свою поддержку. Однако выяснилось, что из 900 сборщиков подписей, с которыми у Ванчугова были заключены договоры, 27 являлись членами участковых избирательных комиссий, что запрещено законом.