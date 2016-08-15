Владимир, 15 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова дала поручение отменить поставку шикарной мебели и сантехники за 1,9 млн рублей для управления административными зданиями администрации Владимирской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Таким образом, глава области нейтрализовала обращение кандидата в депутаты Госдумы Сергея Казакова, в котором он просит президента провести проверку госзакупок владимирских властей за три года.

steinchen Туалетный ершик

«Глава 33-го региона дала поручение немедленно расторгнуть договор поставки. Руководителю учреждения Наталье Мельник вынесен выговор. В случае повторения необоснованных трат — последует немедленное увольнение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Скандал разразился вокруг аукциона, который объявило управление административными зданиями администрации Владимирской области. За счет «внебюджетных источников» заказали кровать стоимость 345 тысяч рублей, прикроватную тумбу за 207 тысяч рублей, шкаф за 600 тысяч рублей, и самое смешное — держатель для мыла за 17 тысяч рублей, крючок для полотенца за 13 тысяч рублей и ершик для туалета за 23 тысячи рублей. Всего мебель закупили на 1,9 млн рублей.

При этом Сергей Казаков во время пресс-конференции, которая прошла 15 августа, заявил, что вряд ли кто-то из администрации мог решиться на такую закупку без ведома губернатора. Он считает, что необходимо продать с аукциона мебель, которую уже купило управление. Более того, по словам Сергея Казакова, кровать, на которой поспала губернатор, продать можно даже дороже закупочной цены.

ИА REGNUM отмечает, что скандал вокруг закупки мебели вряд ли не скажется на итогах выборов в Государственную думу РФ, которые пройдут 18 сентября. В выборах по одномандатным округам во Владимирской области примут участие 19 кандидатов. При этом были зарегистрированы почти все кандидаты, которые подали документы. Отказ получил только один самовыдвиженец. При этом в избиркоме были удивлены спокойствием периода регистрации.