Екатеринбург, 15 августа, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Свердловской области определён порядок размещения названий партий и их эмблем в избирательном бюллетене при проведении выборов депутатов регионального Заксобрания. Порядок был определён путём жеребьёвки, в которой принимали участие представители политических партий. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Константин Сомов. Дама в голубом (Портрет художницы Е.М.Мартыновой) (фрагмент). 1897-1900

Всего на выборах регионального Заксобрание в 2016 году будет представлено десять партий. Первое место в списке избирательного бюллетеня досталось народной партии «За женщин России». Далее по списку идут «Зелёные», парламентские партии КПРФ и «Справедливая Россия», «Партия роста», «Патриоты России», парламентские партии «Единая Россия» и ЛДПР, «Гражданская платформа», и замыкает список «Яблоко».

Ранее комиссия сняла с выборов в региональное Заксобрание список кандидатов от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС). Данное решение было принято после того, как личные заявления о самоотводе в избирком представили 42 кандидата от РППС, а это более 50% от всех заявленных по списку кандидатов.

Также утверждены списки кандидатов по 25 одномандатным округам в Законодательное собрание Свердловской области. «Заявили об участии в выборах 233 человека, представили необходимые документы — 215. По итогам всех проверок баллотируются в законодательное собрание Свердловской области по мажоритарным округам 205 кандидатов», — уточнили в пресс-службе регионального избиркома.

Отметим, что пять кандидатов в региональный парламент по одномандатным округам имеют ранее погашенную судимость.