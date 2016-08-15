Москва, 15 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева состоится 16 августа 2016 года в Сочи, сообщает 15 августа пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух государств, говорится в сообщении. Кроме того, лидеры России и Казахстана затронут в беседе продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве и ключевые темы региональной повестки дня.

Нурсултан Назарбаев является первым лицом Казахстана более 25 лет, с 22 июня 1989 года. С 10 декабря 1991 года он находится на посту президента республики. Весной 2015 года Назарбаев был переизбран на пятый президентский срок.

По официальным данным, свои голоса за него отдали 97,75% избирателей.

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