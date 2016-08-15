Москва, 15 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) РФ разработало поправки в КоАП, согласно которым автовладельцы могут быть оштрафованы ГИБДД на основании роликов, снятых с помощью специальных приложений для мобильных устройств, пишет «Коммерсантъ».

Glogger Видеосъёмка

Согласно поправкам, на смартфоне должно быть установлено «специализированное программное обеспечение, используемое для фиксации административных правонарушений» — такое понятие предлагается ввести в КоАП. Речь идет о специальном приложении для смартфонов, разрабатываемом Минкомсвязи. Его можно будет загрузить, зарегистрировавшись на портале госуслуг.

Сняв видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД, его можно отправить в ГИБДД. Изменить или откорректировать ролик будет нельзя. Получив видео, инспектор установит, какое совершено правонарушение, есть ли госномер машины и, в случае положительного решения, отправит штраф владельцу автомобиля.

Уточняется, что с помощью видео можно будет получить штраф лишь за отдельные правонарушения: в частности, проезд на красный свет, поворот налево и разворот в запрещенном месте, а также пересечение железнодорожного переезда в неустановленном месте. Также можно получить штраф за отказ уступить дорогу при преимущественном праве на движение и за непредоставление преимущества пешеходам и спецтранспорту.

Ранее в Москве и Татарии были запущены аналогичные программы: в Москве можно зафиксировать нарушителей парковки, а в Татарии работает приложение «Народный инспектор».