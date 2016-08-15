Томск, 15 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. На территории Томской области действуют семь лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации. Три из них зарегистрированы на территории Улу-Юльского лесничества на общей площади около 300 гектаров, по одному очагу — в Бакчарском (130 гектаров), Колпашевском (192 гектара), Верхнекетском (24 гектара) и Молчановском (30 гектаров) районах.

pixabay.com Лесной пожар

Возгорания в Верхнекетском и Молчановском районах локализованы, их площадь не увеличивается, отметили в ведомстве. На тушении возгораний задействованы 70 специалистов Томской базы авиационной охраны лесов, 27 сотрудников лесхозов и лесничеств, 26 единиц техники.

Только один пожар, действующий в Молчановском районе, спровоцировали грозы. Шесть из семи лесных пожаров произошли по вине населения, причем пять из них — за минувшие выходные.

«Мы подошли к так называемому сезону «ягодных» и «грибных» пожаров, связанных с массовым сбором дикоросов в лесах и возникающих исключительно по причине неосторожного обращения с огнем в лесах местного населения, — сообщил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич. — Учитывая, что многие ягоды произрастают на марях и болотах, существенно возрастает риск превращения низового лесного пожара в торфяной, тушить который гораздо сложнее. Мы настойчиво призываем жителей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах».

С сегодняшнего дня, 15 августа, на землях лесного фонда Томской области установлен средний (3,5) класс пожарной опасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Томской области ликвидировано 192 лесных пожара на общей площади 7113,2 гектара, в том числе лесной 6727 гектаров. Средняя площадь одного пожара составила 37 гектаров. В течение первых суток с момента обнаружения устранено 137 (71,4%) возгораний. В 103 случаях пожары возникли по вине местного населения, в 13 — из-за сельхозпалов, в 75 — от гроз, в одном случае — из-за неправильной эксплуатации линейных объектов.