Екатеринбург, 15 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона располагает информацией, подтверждающей готовившуюся Главным управлением разведки министерства обороны Украины диверсию в Крыму. Доказательства неопровержимы. Об этом глава МИД РФ сообщил на брифинге министров иностранных дел России и Германии, который проходил сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«У нас есть дополнения к тому, что вы видите по телевидению, — неопровержимые доказательства, что это была диверсия, которая планировалась давно, планировалась по линии Главного управления разведки министерства обороны Украины и имела своей целью дестабилизацию обстановки в российском Крыму», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что ранее обнародованная информация — это не все сведения о попытке диверсии в Крыму, имеющиеся в распоряжении Москвы. При необходимости эти сведения российская сторона может предоставить западным партнёрам.

Напомним, ФСБ сообщила о готовящейся диверсии в Крыму 10 августа. Российские спецслужбы назвали источник, готовящий теракты на территории Крыма — Главное управление разведки министерства обороны Украины. По делу о диверсии российскими спецслужбами задержаны уже девять человек.

В ходе спецоперации по задержанию, во время которой погиб сотрудник ФСБ, были задержаны диверсанты, давшие признательные показания. Задержание произошло 7 августа, обнародована информация была через три дня.