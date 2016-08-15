Москва, 15 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Полиция ведет поиск злоумышленников, вскрывших квартиру в Мещанском районе Москвы. Добычей грабителей стали 3,5 млн рублей и драгоценности, владельцы квартиры заявили об общем ущербе в 7,5 млн рублей, сообщает 15 августа Life.ru.

JamesDeMers Драгоценности

Неизвестные попали в жилище, взломав замок на входной двери. Отмечается, что квартира не была оборудована сигнализацией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел еще 14 августа, уточняет Рен ТВ. К настоящему моменту потерпевший — предприниматель — и его соседи отпрошены, найти очевидцев преступления не удалось. Расследование продолжается.