Липецк, 15 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Липецке два подростка, 16 и 17 лет, обвиняются в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека и совершенном из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия, подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и грабеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Ash Photoholic Преступление

По версии следствия, 10 ноября 2015 года подростки встретились с несовершеннолетним учащимся одного из колледжей областного центра. У молодых людей произошел конфликт, и один из обвиняемых сбил оппонента с ног, а затем по совету друга прыгнул на голову потерпевшего. С места драки двое подростков скрылись, а потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

Другое преступление было совершено теми же молодыми людьми 7 января 2016 года. На остановке они избили случайного прохожего, потому что им не понравилось, как он выглядел. Потерпевшему нанесли множественные удары руками и ногами по всему телу, а также резаные раны — у преступников при себе был нож. У избитого подростки украли телефон, а затем убежали.

Подростков заключили под стражу, пока проводилось предварительное следствие. Вину в совершении преступлений они признали только частично, но следователям удалось собрать достаточно доказательств их «похождений», и сейчас уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения, откуда поступит в суд.

Оба малолетних преступника состояли на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, поэтому должностным лицам, под ведением которых находилась работа с проблемными молодыми людьми, грозит привлечение к дисциплинарной ответственности.

По данным областного МВД за первое полугодие 2016 года, в структуре подростковой преступности с 38 до 36 случаев сократилось количество особо тяжких и тяжких преступных проявлений. За этот же период на 3,7% (с 216 до 224) увеличилось количество подростков, помещенных в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для реабилитации. В структуре выявленных за полгода преступлений нарушения, в которых были виновны несовершеннолетние в возрасте 16−17 лет, составила 2,6% (104 случая), 14−15 лет — 0,8% (31 случай).