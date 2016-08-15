Калуга, 15 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Неразорвавшуюся авиационную бомбу весом 10 килограмм накануне обнаружили местные жители с улицы Луговая деревни Верхние Прыски Козельского района, сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Главное управление МЧС России по Калужской области Боеприпасы времён войны

По данным ведомства, в деревне Еловка соседнего Перемышльского района возле дома 52 был найден артиллерийский снаряд 152 мм. В лесу около деревни Киселево Боровского района было обнаружено уже 12 артиллерийских снарядов 152 мм. Все времен Великой Отечественной войны. Старые снаряды были уничтожены прибывшими взрывотехниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году группа разминирования регионального МЧС России совершила 289 выездов, где уничтожила 1783 старых боеприпасов.