Волгоград, 15 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда приземлился самолет, на борту которого в город-герой прибыл президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа. Первым пунктом посещения высокопоставленного гостя станет новый терминал С, недавно открывшийся в воздушной гавани города. Затем глава российского государства отправится на набережную, где проведет выездное заседание президиума Государственного совета РФ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Мобильный городок

Участие в заседании, основной темой обсуждения которого станет эффективное использование и развитие внутренних водных путей России, примут министры и руководители ключевых федеральных ведомств, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и высшие должностные лица субъектов РФ, главы государственных корпораций, транспортных компаний и судостроительных холдингов. В ходе пленарного заседания участники рассмотрят вопросы повышения безопасности судоходства, поддержки судостроения и развития круизного туризма.

Представят гостям и достижения современного отечественного судостроения. Несколько выставочных экспозиций будут расположены здесь же на центральной набережной Волгограда. Это пришвартованные в акватории Волги пассажирские, грузовые и комбинированные суда, танкеры, суда технического флота и техника МЧС, а также их миниатюрные копии. Смогут ознакомится участники заседания и с проектами по развитию инфраструктуры. В их числе — карта «Внутренние водные пути Российской Федерации» с основными судоходными гидротехническими сооружениями и крупными ГЭС, а также макеты новых проектируемых гидроузлов — Багаевского (Ростовская область) и Нижегородского. Их строительство позволит повысить пропускную способность Волго-Донского водного пути.

Еще одна выставка демонстрирует новые образцы пассажирского наземного транспорта российского производства, в частности разработанный волжским предприятием «Волгобас» полностью низкопольный автобус и его модификации, а также первый в России беспилотный пассажирский электробус Matrеshka («Матрешка»).

Как добавили в областной администрации, проведение в регионе заседания президиума Государственного совета РФ даст дополнительную возможность области заявить о крупных инвестиционных проектах и привлечь поддержку федерального центра.

Отметим, что в связи заседанием Госсовета, для проведения которого был оборудован специальный мобильный городок, в течение сегодняшнего дня будет прекращено движение транспорта. По Центральной набережной нельзя будет проехать с 7:00 до 20:00. Объехать автолюбители смогут по ул. Советской, пр. Ленина, ул. Коммунистической, 2-й Продольной магистрали.