Москва, 15 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В российском офисе французской нефтяной компании Total прошли массовые сокращения: рабочих мест лишились штатные и внештатные сотрудники, пишет Forbes со ссылкой на источники.

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По данным издания, из 600 человек (из них в штате — 120 человек), работавших в офисе в Москве, с компенсацией в два оклада уволены 200 человек. Часть сотрудников ушли на работу в «Зарубежнефть».

В пресс-службах Total и «Зарубежнефти» ситуацию не прокомментировали.