Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Петербургский завод японской корпорации Toyota 15 августа запускает конвейер после коллективного отпуска летнего отпуска, который продолжался с 1 августа. Тем временем завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) отложил возобновление производства после летнего простоя на два дня.

fordsollers.com Завод Ford во Всеволожске

Как сообщается на сайте завода Toyota, уже в августе на петербургском предприятии начнется выпуск кроссовера Toyota RAV4, в дополнение к модели Toyota Camry, выпускаемой с 2007 года и ставшей базовой для завода.

RAV4 будет поставляться на рынки России, Казахстана и Белоруссии, отмечает агентство «Автостат». «Инвестиции в проект расширения производственной мощности и подготовки к запуску Toyota RAV4 к настоящему моменту составили 7,1 млрд рублей. Суммарные инвестиции в предприятие достигли 18,2 млрд рублей», — добавляет источник.

Тем временем завод компании Ford во Всеволожске Ленинградской области отложил возвращение из коллективного отпуска на два дня. Возобновление производства, ранее намеченное на 15 августа, произойдет только 17-го числа.

Как сообщало ИА REGNUM, завод Ford остановил конвейер еще 11 июля, с 18 июля на предприятии был объявлен коллективный отпуск. Ранее предприятие в течение лета дважды простаивало — с 9 июня по 20 июня, а также с 27 июня по 1 июля.

Завод Ford Sollers во Всеволожске работает с 2002 году. Сегодня он выпускает по технологии полного цикла автомобили Ford Focus во всех существующих модификациях кузова и Mondeo седан.