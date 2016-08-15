Калининград, 15 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Калининградской области стартовали масштабные тактические учения, в которых участвуют мотострелки и морские пехотинцы Балтийского флота.

Штаб Балтфлота Мотострелки Балтфлота

Как сообщили сегодня, 15 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, на маневрах планируется израсходовать более 20 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия, свыше 2000 различных гранат, а также более 3000 мин и артснарядов.

На полигонах в Калининградской области военнослужащие отработают целый комплекс задач. Среди них:

— вопросы ведения оборонительных и наступательных действий;

— блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника;

— занятие ротного опорного пункта;

— действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение;

— выход из боя и отход с использованием рельефа местности.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах Балтфлота смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя, отметили в штабе.

В частности, установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Также оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия. Кроме того, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.

Ротные тактические учения предшествуют более крупным по масштабу мероприятиям боевой подготовки — батальонным тактическим учениям, которые начнутся в соединениях и частях береговых войск флота в конце августа 2016 года, уточнили в штабе Балтфлота.

Напомним, на минувшей неделе в акватории Балтийского моря корабли Балтийского флота успешно провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. В маневрах участвовали малый ракетный корабль «Гейзер» и ракетные катера «Заречный» и «Моршанск». Стрельбы выполнялись из 76‑ и 30-миллиметровых артустановок.

ИА REGNUM отмечает, что системное укрепление мощи Балтийского флота в российском эксклаве не остаётся без внимания у руководства НАТО.

Так, в начале августа прибывшая в Литву секретарь Военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс заявила в интервью Delfi, что ситуация «в этой стране» (так представитель Пентагона назвала Калининградскую область. — ИА REGNUM ) вызывает тревогу.

«Идёт мобилизация сил, создаётся так называемый фактор A2/AD («anti-access and area denial», то есть зона закрытого доступа для противника. — ИА REGNUM ), — продолжила Ли Джеймс. — Так что, если бы началось движение и мы должны были бы укреплять свой потенциал в воздухе, Калининград стал бы угрозой и опасной задачей».