Тверь, 15 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. 232 ветерана Великой Отечественной войны получили субсидии на улучшение жилищных условий. 227 человек уже справили новоселье, еще пять определяются с выбором квартиры. Из федерального бюджета на эти цели в регион поступило 312,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области

На улучшение своих жилищных условий при поддержке бюджета имеют право не только ветераны войны, но и их вдовы, а также жители блокадного Ленинграда. Для этого необходимо встать на учет как нуждающиеся в жилье.

Размер субсидии определяется из учета федеральной нормы жилплощади (36 кв. м) и средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья по региону. В Тверской области в 1 квартале 2016 года сумма выплаты составила 1 млн 345 тыс. рублей, во II — 1 млн 351 тыс. рублей.

Всего с начала реализации Указа президента России в Тверской области в благоустроенное жилье переехало 4711 ветеранов. Еще более 40 человек смогут улучшить жилищные условия после перечисления оставшейся части средств из федерального бюджета.

«Своим мужеством, стойкостью и героизмом ветераны и труженики тыла внесли неоценимый вклад в будущее своих потомков. Обеспечить достойные условия жизни поколения победителей — одна из важнейших наших задач», — отметил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.