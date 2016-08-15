Москва, 15 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Московский государственный университет (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Новосибирский государственный университет (НГУ) вошли в международный рейтинг университетов (Academic Ranking of World Universities 2016), подготовленный Центром исследования университетов мирового класса (CWCU) Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, сообщает «Россия сегодня».

I.s.kopytov МГУ

МГУ им. М.В. Ломоносова занял 87-е место, также в ТОП-500 вошли СПбГУ (группа 301−400) и Новосибирский государственный университет (группа 401−500).

Возглавил рейтинг, причем уже в 14-й раз, Гарвардский университет. Также в Топ-10 рейтинга вошли лидеры прошлого года: Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфордский и Кембриджский университеты, Массачусетский технологический университет, Принстонский, Оксфордский, Колумбийский и Чикагский университеты, а также Калифорнийский технологический институт.

Отметим, в 2016 году в число 100 лучших вузов мира впервые вошли вузы Китая и Сингапура

Напомним, академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется ежегодно начиная с 2003 года. Всего для подготовки рейтинга ежегодно более 1200 университетов проходят оценку, из которых отбираются 500 лучших. Рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных.