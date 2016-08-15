Нью-Йорк, США, 15 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с осуждением авиаудара по школе на севере Йемена, в результате которого погибло 10 детей, а также призвал к расследованию, сообщает Reuters.

Ibrahem Qasim Война в Йемене

Как заявил официальный представитель генсека ООН, Пан Ги Мун осудил нападение и призвал все стороны «не допустить дальнейших нарушений международного гуманитарного права и прав человека, а также сделать все, что в их силах для защиты гражданских населения и инфраструктуры».

В свою очередь, командование Саудовской Аравии отметило в интервью СМИ королевства, что целью авиации коалиции был центр подготовки повстанцев-хуситов.

По данным организации «Врачи без границ», в результате авианалета, совершенного 13 августа, было также ранено 28 детей в провинции Саада. Как отметили в ЮНИСЕФ, под удар ВВС коалиции во главе Саудовской Аравии попала религиозная школа в селении Джамаа Бин Фадил, расположенном в округе Хайдан.