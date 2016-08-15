Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В словацком Михаловце состоялся международный гандбольный турнир, по итогам которого игроки «Ростов-Дона» заняли второе место. Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе донской команды, подопечные Яна Лесли уступили всего лишь два мяча местной «Ювенте».

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Уступили шестикратному чемпиону Словакии ростовские гандболистки со счетом 28:30. Но затем команда собралась и на следующий день победила венгерский клуб «Кишварда» с результатом 30:25. Больше всех отличилась Юлия Манагарова, которая отправила в ворота соперниц 10 мячей.

Решающий матч с польским «Зельгросом» оказался подопечным Яна Лесли также по плечу. Ростовчанки праздновали победу в игре, которая завершилась со счетом 30:25.

Напомним, что ГК «Ростов-Дон» провел первый сбор в преддверии начала нового сезона. В Словакию дружина Яна Лесли отправилась в усеченном составе, так как несколько игроков донской команды защищают цвета российского триколора на главных играх четырехлетия, которые в эти дни проходят в Рио-де-Жанейро.

Гандбольная сборная России под руководством Евгения Трефилова матч за матчем приближается к финалу Олимпиады-2016. Завтра, 16 августа, пройдут четвертьфинальные поединки. Российская команда встретится с Анголой.

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