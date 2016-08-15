Екатеринбург, 15 августа, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Германия сделала многое для выполнения «Минских соглашений» на Украине. Об этом 15 августа по итогам переговоров с главой МИДа Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Мы сегодня много об этом говорили. Германия, и лично Франк-Вальтер, очень много сделали, чтобы все-таки добиться выполнения «Минских договоренностей». Даже на саммите «Нормандской четверки» 2 октября в Париже в 2015 году появился такой термин, как «формула Штайнмайера», которую Франк-Вальтер изобрел, чтобы найти практические, общеприемлемые пути реализации задач, поставленных в минских договоренностях по предоставлению Донбассу особого статуса. Мы активно это поддержали», — сказал Лавров.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «реализация «формулы Штайнмайера» тормозится властями в Киеве, которые хотят в очередной раз переиграть минские договоренности».

Напомним, ранее официальный Киев предложил провести встречу в рамках «Нормандского формата» «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Китае 4−5 сентября. В Москве согласились с предложением Киева, однако после попытки диверсии со стороны Украины президент РФ Владимир Путин заявил, что в данной встрече нет никакого смысла.

«Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве, и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов,… вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора», — заявил Путин на пресс-конференции 10 августа по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.